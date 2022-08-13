عندما تنتهي صلاحية المرتزقة والانتهازيين

العالم - سبورتي

وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو، الذي دعمت بلاده المعارضة سياسيا وعسكرياً ودبلوماسياً في بداية الازمة السورية، كشف عن إجراء محادثة قصيرة مع نظيره السوري، فيصل المقداد، على هامش اجتماع لحركة عدم الانحياز أقيم في بلجيكا أكتوبر الماضي

أنقرة وخلال الآونة الأخيرة بعثت بمؤشرات ، حول رغبتها في الانفتاح التدريجي على دمشق، بهدف إيجاد حلول لأزمة اللاجئين وتحقيق مكاسب ميدانية، تسمح لاردوغان الذي يعاني من ازمة ثقة شعبية ، تجييرها لمصلحته في الانتخابات الرئاسية.

على إثر ذلك، شهدت مناطق عدّة تسيطر عليها فصائل تابعة لأنقرة ، تظاهرات تخلّلتها - في ريف حلب الشمالي - عمليات إحراق للعلم التركي، وهتافات مناوئة لأنقرة.

على عكْس حالة الانفلات التي ظهرت في مناطق سيطرة الفصائل، لم تشهد إدلب، التي يُحكِم الجولاني سيطرته عليها، أيّ حوادث تُذكر .

بوادر التغيير في ادوار الورقات الضاغطة باتت واضحة بعد انتهاء صلاحية البعض وفشلهم .