 قوات الاحتلال الأمريكي تنتهك القانون الدولي بممارساتها اللصوصية في سورية

العالم-سوريا

وقال الموقع في تقرير نشره اليوم إن واشنطن تقوم بشكل ممنهج بسرقة ونهب النفط والقمح السوريين إضافة إلى استمرارها باحتلال بعض الأراضي السورية بشكل يتعارض مع القانون الدولي منبهاً إلى تكثيف واشنطن خلال الفترة الأخيرة لسرقتها من الثروات الطبيعية السورية.

وشدد الموقع على أن قوات الاحتلال الأمريكي تتحمل مسؤولية نهب القمح في سورية وحرمان السوريين من هذه المادة الاستراتيجية ما يضطر الحكومة السورية لاستيرادها من الخارج.

يذكر أن مصادر محلية من ريف اليعربية أكدت أول أمس أن الاحتلال الأمريكي واصل سرقة ونهب الثروات السورية بإخراج 144 صهريجاً محملاً بالنفط المسروق عبر معبر المحمودية غير الشرعي شمال شرق الحسكة إلى الأراضي العراقية.

وكان الكاتب السلوفاكي ميلان انتال أكد مؤخراً أن الولايات المتحدة لا تقوم بسرقة النفط السوري فقط وإنما بسرقة الحبوب أيضاً مذكراً بأن سورية كانت قبل الأزمة تنتج قمحاً يكفيها وتصدر بعضه إلى دول أخرى ومنها دول أوروبية ومشدداً على أن الاحتلال الأمريكي لبعض الأراضي السوري يمثل خرقاً فظاً للقانون الدولي.