شاهد.. التيار الصدري؛ أداء سياسي غير مقنع لإدارة دولة

العالم - خاص بالعالم

وقال قبيسي في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم ان التيار الصدري، دخل البرلمان وفجأة خرج منه، وفجأة عاد، وفجأة أراد انتخابات جديدة.

وأضاف ان التيار الصدري يری نفسه مهندس قانون انتخابات وهو يتحكم بالدولة وهي حكومة الكاظمي وأرجئت الانتخابات في ظل الحكومة.

وأكد ان هذه التصرفات تجعل منتقدي التيار يفقدون قناعتهم بأن تتمكن سياسة هذا التيار من اخراج العراق من الازمات أو تحل مشاكله السياسية او تستطيع ان تدير صراع سياسي.

وأوضح ان عدم استطاعة التيار الصدري ادارة صراع سياسي يجعله عاجزة عن ادارة التعددية العراقية خاصة ان التيار يميل في بعض خطاباته الی أحادية قاسية.

وأكد ان اداء التيار الصدري السياسي لايحقق مشروعية ومقبولية لادارة دولة معقدة الی هذه الدرجة بتعددياتها الحزبية والعرقية والقومية والسياسية.