كوبا تعلن إخماد حريق استعر مدة أسبوع في مستودع للنفط

العالم-الاميركيتان

وكتبت الرئاسة الكوبية، على "تويتر"، "في الساعة السابعة صباحا تم الإعلان عن انتهاء الحريق"، مضيفة أن حوالى ستين خبيرا في الطب الشرعي دخلوا منطقة الكارثة في محاولة للعثور على جثث مفقودين.

اندلع الحريق الناجم عن صاعقة في مستودع النفط في ماتانزاس، وهو الأكبر في كوبا ويقع على بعد مائة كيلومتر شرق هافانا، وفقا لـ"وكالة المغرب العربي".

واحترقت أربعة خزانات، تحوي ما يصل إلى 52 مليون لتر من النفط الخام، من أصل ثمانية موجودة في الموقع.

ولقي اثنان من رجال الإطفاء حتفهما في الحريق الذي أسفر أيضا عن إصابة 132 شخصا بجروح، كان 23 منهم ما زالوا في المستشفى الجمعة، وأربعة من الجرحى في حالة حرجة.

ويتوقع أن تؤدي خسارة ملايين اللترات من المحروقات الأساسية لتغذية محطات توليد الكهرباء في البلاد، إلى تفاقم الوضع الصعب لإمدادات الكهرباء في الجزيرة.