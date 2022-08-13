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برلماني لبناني: دماء فلسطين تمتزج اليوم بدماء لبنان

برلماني لبناني: دماء فلسطين تمتزج اليوم بدماء لبنان
السبت ١٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٨ بتوقيت غرينتش

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين، أن دماء فلسطين تمتزج اليوم بدماء لبنان، فلسطينيين ولبنانيين وعربا، وأينما كنا على امتداد الوطن العربي الفسيح، أننا ساحة ومقاومة واحدة وهدف واحد، نسير باتجاهه وهو تحرير فلسطين.

العالم_لبنان

و قال نعاهد في هذه المناسبة كل الشهداء الذين سقطوا وسيسقطون وسيلتحقون في المستقبل بهذا الركب، بأننا سنحمي هذه المقاومة، التي ستبقى العنوان الذي يجمعنا ونعتز به، ونصل من خلاله إلى حقوقنا.

وتوجه عز الدين للشباب قائلاً: إقرأوا جيدا في روح وسيرة الشهيد أحمد قصير وإخوته الشهداء، وفي سيرة الشهيد الفلسطيني ابراهيم النابلسي وكل الذين سقطوا في درب الشهادة والاستشهاد لأجل فلسطين وتحرير هذه الأرض، وإقرأوا جيدا في هذه المسيرة والمسار الذي خطه هؤلاء الشهداء لتبقى المسيرة حية ونسلمها من جيل إلى جيل، ويكون التحرير في نهاية المطاف لكل المستضعفين والمظلومين والمقهورين من الظالمين والمستبدين والمحتلين، والنصر آت، وسنصلي في القدس جميعا بإذن الله.

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