شاهد.. المستجد في قضية تفتيش منزل ترامب في فلوريدا

العالم – خاص بالعالم

يتزايد الضغط على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يوما بعد آخر خاصة مع ما يتم الكشف عنه بشأن قضية تفتيش منزله في فلوريدا من قبل عناصر مكتب التحقيقات الاتحادي

وزارة العدل الأميركية أكدت أن عناصر الـ أف بي آي الذين فتشوا منزل ترامب صادروا إحدى عشر مجموعة من الوثائق السرية وبعضها مصنف على أنه سري للغاية، وقالت إن لدى ممثلي الادعاء سببا محتملا للاعتقاد بأن ترامب قد يكون انتهك قانون التجسس الاتحادي الذي يحظر حيازة أو نقل معلومات الدفاع الوطني

الوزارة أضافت أيضا أن ترامب ربما يكون قد خالف العديد من القوانين المتعلقة بسوء التعامل مع السجلات الحكومية بما في ذلك قانون يجرم محاولة إخفاء أو إتلاف الوثائق الحكومية سواء كانت سرية أم لا

من جهتها رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي اغتنمت الفرصة لشن هجوم على ترامب وقالت إن الموضوع خطير للغاية وشددت على أن رئيس البلاد لا يمتلك دائما صلاحية الإفصاح أو رفع السرية عن بعض المعلومات الحساسة

وقالت نانسي بيلوسي رئيس مجلس النواب الأميركي: هناك قوانين ضد التعامل غير السليم مع هذه المواد، هذه المعلومات بحسب الأنباء الواردة وسنعرف المزيد عنها لاحقا ذات تصنيف عال للغاية، وهي أعلى بكثير من التصنيف السري. الأمر يتعلق بأمننا القومي

أما ترامب نفسه فقد نفى عبر بيانات نشرت على منصات التواصل الاجتماعي ما ينسب له وقال إن السجلات المعنية وضعت في مخزن آمن بعد أن رفعت عنها السرية وفيما يخص الأنباء عن أن عملية التفتيش كانت ترمي للعثور على وثائق مرتبطة بالأسلحة النووية قال إن قضية الأسلحة النووية خدعة.