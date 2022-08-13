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مسؤول ايراني: ايفاد زوار الأربعین‌ الى العراق يبدأ في 7 أيلول

مسؤول ايراني: ايفاد زوار الأربعین‌ الى العراق يبدأ في 7 أيلول
السبت ١٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ١١:٤٦ بتوقيت غرينتش

أكد مساعد وزير الطرق لشؤون النقل "شهریار افندي ‌زاده" أن عملية نقل الزوار الايرانيين الى العتبات المقدسة في العراق للمشاركة في مراسم زيارة اربعينية الامام الحسين (ع) واعادتهم الى البلاد، سوف تبدأ في يوم 7 ايلول وتنتهي في 22 منه وذلك عبر الرحلات الجوية والقطارات والباصات.

العالم - ايران

وتابع هذا المسؤول الايراني قائلا: كما ستقوم سكك الحديد بنقل الزوار على مدار 24 ساعة من مدينتي خرمشهر وشملجة (جنوب ايران).

وكان حوالي 3 ملايين من الزوار الايرانيين قد توجهوا الى العتبات المقدسة في العراق للمشاركة في مراسم اربعينية الامام الحسين (ع) قبل انتشار فايروس كورونا قبل 3 اعوام، فيما من المتوقع أن يصل عدد الزوار هذا العام الى حوالي 5 ملايين زائر نظرا لتلقيهم اللقاح المضاد لهذا الفايروس القاتل.

كما من المتوقع أن يتوجه الى العراق حوالي 60 الف زائر من هؤلاء الـ 5 ملايين زائر عبر الخطوط الجوية و300 الف بالقطارات (الى خرمشهر وشلمجة) ونحو 4 ملايين و500 الف زائر عن طريق الباصات.

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