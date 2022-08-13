مسؤول ايراني: ايفاد زوار الأربعین‌ الى العراق يبدأ في 7 أيلول

العالم - ايران

وتابع هذا المسؤول الايراني قائلا: كما ستقوم سكك الحديد بنقل الزوار على مدار 24 ساعة من مدينتي خرمشهر وشملجة (جنوب ايران).

وكان حوالي 3 ملايين من الزوار الايرانيين قد توجهوا الى العتبات المقدسة في العراق للمشاركة في مراسم اربعينية الامام الحسين (ع) قبل انتشار فايروس كورونا قبل 3 اعوام، فيما من المتوقع أن يصل عدد الزوار هذا العام الى حوالي 5 ملايين زائر نظرا لتلقيهم اللقاح المضاد لهذا الفايروس القاتل.

كما من المتوقع أن يتوجه الى العراق حوالي 60 الف زائر من هؤلاء الـ 5 ملايين زائر عبر الخطوط الجوية و300 الف بالقطارات (الى خرمشهر وشلمجة) ونحو 4 ملايين و500 الف زائر عن طريق الباصات.