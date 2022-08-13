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زوجة الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام خليل عواودة: خليل فقد أكثر من نصف وزنه وبات أشبه بهيكل عظمي

السبت ١٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ١١:٢٩ بتوقيت غرينتش

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