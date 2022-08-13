ترحيب سعودي باغتيال الظواهري والتجسس السعودي على بيانات امريكية

العالم – المحميات

ويلقي برنامج" المحميات" الضوء على الدم المسال في غزة خلال الايام الفائتة كان كبيرا وجاء الوقت لانتصار الدم على السيف حيث توافق مع واقع كربلاء الأليمة وأيام عاشوراء التي تحمل الذكرى الدامية على قلوب المسلمين ، والدم المسال الذي اكتمل مع استشهاد البطل ابراهيم النابلسي في الضفة الغربية عبر جيش الكيان الصهيوني بقطعان عملائه ومستوطنيه، والدمار الذي حل بقطاع غزة.

كما ناقش البرنامج موضوع الترحيب السعودي بالاعلان الأمريكي باغتيال زعيم القاعدة أيمن الظواهري والملاحظ اطلاق النظام السعودي بادرة الترحيب والتطبيل الهائل على قنواته المختلفة .

ويلقي برنامج" المحميات" الضوء على قضية التجسس السعودي على بيانات امريكية ودورانها في أروقة المحاكم الأمريكية حيث صدر قرار من المحكمة الأمريكية بتجريم أحد المتهمين بالقضية والحكم عليه، والذي سيخرج كبش فداء لجريمة فاعليها معروفي التوجه من دون محاكمتهم.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...