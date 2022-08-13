النظام البحريني يعتقل شابين من بلدة النويدرات

العالم- البحرين

ولفتت الشبكة إلى أن الشاب «أحمد مكي الهدي» اعتقل بعد مداهمة منزل عائلته، حيث عبث المرتزقة في محتويات المنزل وأغراضه، وصادروا سيارة العائلة الخاصة، وقد ورد منه في وقت لاحق اتصال يفيد بوجوده في مبنى التحقيقات سيئ الصيت.

أما الشاب «أحمد علي الشيخ»، فقد أوقفته أجهزة النظام بينما كان في سيارته ونقلته إلى مبنى التحقيقات أيضًا.

وذكرت الشبكة الحقوقية أن المختطفين غالبًا ما ينقلون إلى أوكار الإرهاب والتعذيب، حيث يخفيهم النظام الحاكم لأيام أو أسابيع، يتعرضون خلالها لأبشع أنواع التعذيب لنزع اعترافهم بتهم كيدية وجاهزة وفق ما يقررها الجلادون، وذلك بعد أن أصدر الملك حمد مرسومًا يمنح بشكل رسمي ما يسمى «جهاز المخابرات الوطني» صلاحياتٍ مباشرةٍ بالاعتقال والتحقيق دون مساءلة.