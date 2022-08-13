أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت13 اغسطس 2022

اطلاعات ..

في رسالة جوابية..

القائد للأمين العام للجهاد الإسلامي .. العدو آيل للضعف والمقاومة الفلسطينية تزداد قوة

آرمان ملي ..

خطيب صلاة الجمعة بطهران .. نؤكد على ضرورة إلغاء الحظر وإختبار مصداقية الإلغاء

آفتاب يزد ..

وزير الإتصالات.. إيران ستصنع ثلاثة طرازات أخرى للقمر الصناعي "خيام"

سياست روز ..

السيناريو الغربي الجديد , خدعة تشمل إدعاء قرب إنتهاء مهلة ما مع تقديم إمتيازات لإيران

عصر ايرانيان ..

إبتزاز غربي جديد .. مهلة إيران للرد على المقترحات الأوروبية الأخيرة تنتهي الإثنين المقبل

خراسان ..

مقتدى الصدر يدخل مسار إستعراض للقوة في العراق داعيا لمواصلة المظاهرات لحل البرلمان

جوان ..

مسؤول السياسة الخارجية بالإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يعترف بإزدواجية التعامل مع أوكرانيا وغزة

ايران ..

الكاتب المرتد سلمان رشدي مؤلف كتاب الآيات الشيطانية يصاب بجروح خطيرة بهجوم بنيويورك

كيهان ..

رئيس وزراء بولندا يصف الإتحاد الأوروبي بالقوة الإمبريالية التي تحتكر فرنسا القرار فيها

وطن امروز ..

تظاهرات لأنصار الإطار التنسيقي في جنوب المنطقة الخضراء والجسر المعلق ببغداد

جمهوري اسلامي ..

إيران تدرس مدى ما تتضمنه صيغة الإتفاق الأوروبية المقترحة من الضمانات اللازمة

آرمان امروز ..

المندوب الروسي بالأمم المتحدة ينوه بقرب تمخض مفاوضات فيينا عن إتفاق نهائي

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم السبت

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ايران..

صحيفة ايران كتبت في الشأن العراقي في مقالها ( تحديات بين الأحزاب بشوارع بغداد) .. هناك اجواء قلق متزايد من ان يؤدي اصرار الاحزاب السياسية التركيز على لغة التحشيد في الشارع بدلا من الحوار الى حدوث احتكاكات وحتى مواجهات مسلحة , فانصار التيار الصدري يحتشدون بالمنطقة الخضراء مطالبين بحل البرلمان فيما يحتشد انصار الاطار التنسيقي جنوب المنطقة الخضراء والجسر المعلق مطالبين باستئناف البرلمان لمهامه.

إن ما يحدث في العراق اليوم هو نقل الأزمة السياسية إلى الشارع عبر إنتهاج أسلوب التحشيد وإستعراض القوة في سياسة قد تؤدي لانزلاق البلاد في متاهات خطيرة لا يمكن التكهن بمدى تبعاتها السلبية على امن واستقرار ومستقبل هذا البلد.

ان السيد مقتدى الصدر طلب من المحكمة الفدرالية العليا حل البرلمان , لكن يبدو ان الاخيرة اكدت ان هذا الامر ليس من صلاحياتها وحل البرلمان مرهون بجلسة تصويت برلمانية او باعلان رئيس الجمهورية عن حل الحكومة وبالتالي حل البرلمان لاجراء انتخابات مبكرة .

جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقال لها متسائلة ( هل غيرت أنقرة سياستها مقابل دمشق حقا ؟) .. التصريحات الاخيرة اتي ادلى بها وزير الخارجية التركي مولود تشاويس اوغلوا بشأن ضرورة المصالحة بين المعارضة السورية ودمشق , اثارت تكهنات واسعة حول احتمال تغيير تركيا لسياستها ازاء سوريا .

ولكن.. من المستبعد تماما أن تنفض تركيا يدها عن أحلامها ومخططاتها في سوريا بعد كل رهانها المكلف لسنوات هناك.

ان تركيا اردوغان لم تدعم الجماعات المسلحة المختلفة المناهضة لنظام الرئيس السوري بشار الاسدفحسب , بل تدخلت عسكريا في الاراضي السورية خلف ذرائع مختلفة وقامت بعمليات تغيير للجغرافيا السياسية لمناطق سورية ايضا في اطار احلام باحياء الدولة العثمانية وليس من المعقول ان يتوقع احد بانها استيقظت فجأة لتدرك ان سياستها هناك خاطئة تماما, ولا ينسى احد ان تركيا تتدخل عسكريا بليبيا وجمهورية اذربيجان ايضا باطار نفس الاحلام.

وربما تكون الانتخابات بتركيا وراء تصريحات الوزير التركي , وقد يكون هدفها تهدئة الانتقادات الداخلية للتدخلات العسكرية المكلفة في البلدان الاخرى

خراسان ..

في مقالها الذي يحمل عنوان ( وقف إطلاق نار يخدم المحتلين)..تحتدم المعارك بين ميليشيات يمنية مرتزقة تابعة للامارات واخرى تابع للسعودية في جنوب اليمن خاصة بمحافظة شبوة الغنية بالنفط والغاز. ان ما يجري في جنوب اليمن بتصاعد الحرب بالنيابة بين السعودية والامارات على النفوذ, يؤكد ان.. التحالف السعودي يستغل وقف إطلاق النار مع صنعاء للتفرغ لحسم خلافاته الداخلية بجنوب اليمن وأن إحلال السلام آخر ما يفكر فيه.

ان الهددف الرئيسي لتمديد الهدنة ثلاث مرات باليمن هو ايجاد الارضية المناسبة لتحويل هذه الهدنة الى دائمة في اطار بدء مفاوضات لانهاء الحرب وخروج قوات التحالف من الاراضي اليمنية , الا ان هذا التحالف لا يعبأ في الواقع باحلال السلام باليمن بل يستغل الهدنة لتعزيز موقفه الميداني ولحسم الصراع الداخلي على النفوذ والمصالح بجنوب اليمن.

سياست روز ..

في الشان العراقي كتبت صحيفة سياسة روز في مقالها ( الأحزاب العراقية والتحشيد في الشارع ) ..بغداد شهدت امس الجمعة حشود كبيرة للتيار الصدري بالمنطقة الخضراء واخرى لانصار الاطار التنسيقي جنوب هذه المنطقة وفي الجسر المعلق . حشود تتخللها حواجز اسمنتية لقوى الامن لمنع حدوث صدامات بين متظاهرين ينادون بحل البرلمان ومنافسين لهم يطالبون بعودة البرلمان لمهامه.

إن التحشيد والتحشيد المتقابل ببغداد بين الصدريين والتنسيقيين لن يحل الأزمة السياسية بل سيزيد من تعقيداتها بشكل خطير.

ان اسلوب استعراض القوة والثقل السياسي بتنظيم مثل هذه الحشود في الشارع , اسلوب بالغ الخطورة ويشبه الى حد بعيد استعدادات لدخول مواجهة , اذا يكفي في ظل مثل هذه الاجواء المشحونة وقوع احد الاطراف في خطأ بالحسابات او مجرد وقوع احتكاك غير مقصود بين المتظاهرين لاشعال نيران فتنة واسعة النطاق على حساب امن واستقرار العراق ومصالحه الوطنية.

عصر ايرانيان ..

في افتتاحيتها ( إيران لن تتخذ قرارا تحت الضغط ) بشأن الاتفاق النووي كتبت صحيفة عصر ايرانيان... تواجه ايران حملات اعلامية ودبلوماسية غربية بشأن صيغة اتفاق اوروبية مقترحة لاحياء الاتفاق النووي هذه الحملات تركز علىمقولة تؤكد ان هذه الصيغة نهائية وثابتة ولا حاجة للتفاوض والتباحث بشأنها وعلى ايران المصادقة عليها سريعا.

إن بلادنا كلت وملت من تكرار تأكيداتها على ضرورة ضمان مصالحها الإقتصادية في أية مقترحات لإحياء الإتفاق النووي وسئمت من تكرار ضوروة تضمن اية مقترحات للضمانات الكافية اللازمة , ولكن القوى الغربية تتعمد اللمماطلة واللف والدوران باشكال مختلفة لاقاء مسؤولية بطئ المفاوضات وتعثرها احيانا على كاهل بلادنا.

ان ايران تدرس وتمحص بدقة في بنود صيغة الاتفاق الاوربية المقترحة , والاجدر بالغرب الكلف عن اثارة كل هذا الضجيج وعلى امريكا وحليفاتها الاوروبيات الاذعان لواقع تغير المعادلات وموازين القوى في العالم ولواقع انتهاء حقبة الاحادية القطبية.