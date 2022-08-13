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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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رويترز عن مسؤول في حزب الله تعليقا على أن مهاجم المرتد سلمان رشدي من أصل لبناني: لا نعلم شيئا عن هذا الموضوع وبالتالي لن يصدر عنا أي تعليق
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في تغريدة: المقاومة أصبحت ثقافة وخيارا وهذا تحول كبير في ترسيخ مستقبل المنطقة
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في تغريدة: المقاومة اليوم تصنع الأحداث ولا تكتفي بردات فعل محدودة
حركة حماس: تصعيد الاستيطان والهدم والتهجير إجرام صهيوني ضد أرضنا وشعبنا لن يمنحه شرعية وسيواصل شعبنا نضاله حتى انتزاع حقوقه الوطنية
زوجة الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام خليل عواودة: خليل فقد أكثر من نصف وزنه وبات أشبه بهيكل عظمي
بيان تظاهرات الاطار التنسيقي: ندعو الى الاعتصام المفتوح من أجل تحقيق مطالبنا العادلة
بيان تظاهرات الاطار التنسيقي: نعلن التزامنا التام وطاعتنا لكل ما يصدر من المرجعية الدينية العليا
بيان تظاهرات الاطار التنسيقي:البلد دون حكومةٍ كاملة الصلاحيات بلغ مرحلة صعبة، فاتركوا مصالحكم الشخصية والحزبية واحتكموا للدستور والقانون
بيان تظاهرات الاطار التنسيقي: نطالب قواتنا الأمنية البطلة بحماية مؤسسات الدولة والحفاظ على هيبتها وتمكينها من أداء عملها دون أي معرقلات
بيان تظاهرات الاطار التنسيقي:نطالب رئيس مجلس النواب بإنهاء تعليق العمل والتحرك الفاعل من أجل إخلاء المجلس وتفعيل عمله التشريعي والرقابي
حركة حماس: تصعيد الاستيطان والهدم والتهجير إجرام صهيوني ضد أرضنا وشعبنا لن يمنحه شرعية وسيواصل شعبنا نضاله حتى انتزاع حقوقه الوطنية
السبت ١٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٣٣ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.