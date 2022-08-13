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نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في تغريدة: المقاومة أصبحت ثقافة وخيارا وهذا تحول كبير في ترسيخ مستقبل المنطقة

السبت ١٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٤١ بتوقيت غرينتش

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