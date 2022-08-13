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رويترز عن مسؤول في حزب الله تعليقا على أن مهاجم المرتد سلمان رشدي من أصل لبناني: لا نعلم شيئا عن هذا الموضوع وبالتالي لن يصدر عنا أي تعليق

السبت ١٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

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