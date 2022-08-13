لجنة أردنية تطالب بتدريس مساقات إجبارية عن قضية فلسطين

العالم- الأردن

وقالت اللجنة (أسست عام 1971 بأمر الملك الراحل الحسين بن طلال)، في بيان صحفي، إنه "بمناسبة اليوم الدولي للشباب، في مدينة القدس ترتبط بشباب الأمة، وتتصدر أولوية الموقف العربي والإسلامي والعالمي الحر، وهناك حاجة ماسة وفورية لدعم أهلنا في المدينة المقدسة".

وشدد البيان على ضرورة "دعم الشباب الذين يتعرضون يومياً لهجمة احتلال شرسة تستهدف حياتهم وتعليمهم ومستقبلهم، من قتل وأسر وإبعاد واعتقال إداري للأطفال يتجدد حتى بلوغهم سن الحكم عليهم بالسجن في ظروف صعبة، ومن يفرج عنه يكون منهكاً بالأمراض المزمنة".

وأكد أنه "على الصعيد التعليمي لا بد من إعادة النظر في مناهجنا المدرسية والجامعية ومنصاتنا التعليمية على شبكة الإنترنت، بحيث يجب تدريس مساقات إجبارية في المدارس والجامعات عن قضية فلسطين والقدس ومواجهة البرامج والمنصات الصهيونية، التي تزوّر تاريخ فلسطين وهويتها العربية".

وكانت سلطات الاحتلال ألغت تراخيص 6 مدارس في مدينة القدس المحتلة، بزعم تدريس مضامين تحرض على الاحتلال الإسرائيلي في الكتب المدرسية.

واستهدف قرار الاحتلال مدارس الإيمان، بأفرعها الخمسة، ويبلغ عدد طلابها نحو ألف و755 طالبا وطالبة، والكلية الإبراهيمية التي يبلغ عدد طلابها 288 طالبا وطالبة.