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العزي يتحدث عن مصير محافظ شبوة المعين من قبل الإمارات

العزي يتحدث عن مصير محافظ شبوة المعين من قبل الإمارات
السبت ١٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:٢٥ بتوقيت غرينتش

تحدث نائب وزيرالخارجية في صنعاء حسين العزي عن مصير محافظ شبوة المعين من قبل الامارات عوض ابن الوزير على خلفية المعارك العنيفة الدائرة هناك بين فصائل المرتزقة.

العالم-اليمن

وقال العزي في تغريده له على تويتر سيتم عزل (باوزير) لذلك ننصح المزقرعين بالهدوء وتجهيز المناديل إن كل من يفرطون بسيادة بلدهم لايمكن أن يكونوا شيئا ذا وزن ومهما كان ضجيجهم تجدهم في النهاية يحيون ويقتلون بلاهدف إنهاالتبعية تفقس عاهات وفاسدين وتلغي شخصية البلدان وآدميةالإنسان فهل عرفتم لماذا كانت السيادة موضوع مقدس؟

واضاف العزي ..سيتم عزله او ابقاءه ليس هذا هو المقصود ولا جوهر الطرح ( الفكرة أنه ليس لاحد منهم قرار في البقاء أو العزل ) وهذه حقيقة راسخة من عند هادي الى اصغر أداة .

وتدور في شبوة معارك ضارية بمختلف انواع الأسلحة بما فيها الطيران المسير بين مرتزقة الإمارات ومرتزقة الاصلاح خلفت عشرات القتلى والجرحى.

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العزي يتحدث عن مصير محافظ شبوة المعين من قبل الإمارات

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