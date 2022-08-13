السبت ١٣ أغسطس ٢٠٢٢
٠٣:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

نائب وزير الخارجية القطري للشؤون الاقليمية محمد الخليفي يلتقي نظيره الإيراني علي باقري في طهران ويبحث معه آخر المستجدات الاقليمية والدولية

السبت ١٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تعديل على 13 حقيبة وزارية في مصر والسيسي يقول انها لتطوير الأداء الحكومي

الحرس الثوري : العدو لا يزال متفائلا بنتائج حربه النفسية ضد ايران

مطالب أوروبية لتويتر بوقف حساب مدير مكتب محمد بن سلمان

"حماس": الاستيطان المتصاعد بالضفة بمثابة حرب مفتوحة ضد شعبنا

العراق.. الديمقراطي الكردستاني يضع شرطين لاجراء انتخابات مبكرة

بعد حرق العلم التركي.. تركيا تنقلب على مسلحيها بسوريا وتشن حملة اعتقالات ضدهم!