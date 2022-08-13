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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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بن حبتور: القوة العسكرية التي نستعرضها هي ضمانة سلام وإلا فهي قوة موجهة ضد دول العدوان حال رفضت وقف الحرب ورفع الحصار
رئيس حكومة الإنقاذ اليمنية عبدالعزيز بن حبتور: الشرعية الزائفة التي تدعمها أمريكا والسعودية هي مجرد غطاء لنهب وسرقة الثروة اليمنية
رئيس حكومة الإنقاذ اليمنية: حريصون على أن يكون لنا حلفاء في العالم من موقع الندية والمصالح المشتركة ومواجهة الأعداء المشتركين
رئيس حكومة الإنقاذ اليمنية عبدالعزيز بن حبتور: نلتقي مع روسيا الاتحادية في مواجهة المشروع الأمريكي الذي يتضرر منه كثير من دول العالم
محادثات نائب وزير الخارجية القطري محمد الخليفي ونظيره الإيراني علي باقري تناولت ايضا مستجدات محادثات عودة اطراف الاتفاق النووي لتعهداتهم
نائب وزير الخارجية القطري للشؤون الاقليمية محمد الخليفي يلتقي نظيره الإيراني علي باقري في طهران ويبحث معه آخر المستجدات الاقليمية والدولية
رويترز عن مسؤول في حزب الله تعليقا على أن مهاجم المرتد سلمان رشدي من أصل لبناني: لا نعلم شيئا عن هذا الموضوع وبالتالي لن يصدر عنا أي تعليق
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في تغريدة: المقاومة أصبحت ثقافة وخيارا وهذا تحول كبير في ترسيخ مستقبل المنطقة
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في تغريدة: المقاومة اليوم تصنع الأحداث ولا تكتفي بردات فعل محدودة
حركة حماس: تصعيد الاستيطان والهدم والتهجير إجرام صهيوني ضد أرضنا وشعبنا لن يمنحه شرعية وسيواصل شعبنا نضاله حتى انتزاع حقوقه الوطنية
رئيس حكومة الإنقاذ اليمنية عبدالعزيز بن حبتور: نلتقي مع روسيا الاتحادية في مواجهة المشروع الأمريكي الذي يتضرر منه كثير من دول العالم
السبت ١٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:١٠ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.