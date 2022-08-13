تعديل على 13 حقيبة وزارية في مصر والسيسي يقول انها لتطوير الأداء الحكومي

العالم - خاص بالعالم

تعديل وزاري موسع يشمل 13 حقيبة وزارية؛ وافق مجلس النواب المصري عليه خلال جلسته العامة؛ في أول تعديل تشهده البلاد منذ نحو 3 أعوام.

الجلسة البرلمانية الطارئة؛ شهدت الإعلان عن جميع الترشيحات المتضمنة الواردة بكتاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن التعديل الوزاري.

وكان السيسي نشر على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك؛ دعوة لانعقاد مجلس النواب لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء. وأرجع السيسي أسباب ذلك إلى تطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وشمل التعديل وزارات الري والطيران المدني والهجرة والصحة والتعليم العالي والانتاج الحربي والقوى العاملة وقطاع الاعمال والثقافة والتنمية المحلية.

كما تضمن وزارات التجارة والصناعة والسياحة والآثار والتربية والتعليم. لكن التعديل الوزاري لم يشمل وزراء الدفاع والداخلية والخارجية.

ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري بعدما صدرت موافقة مجلس النواب على التعديل.

وتولى هاني سويلم، أستاذ الموارد المائية بالجامعة الأميركية، حقيبة وزارة الري بدلا من محمد عبد العاطي، في وقت تشتد فيه أزمة سد النهضة الاثيوبي، خصوصا بعدما اعلنت أديس أبابا الانتهاء من الملء الثالث لبحيرة السد دون التوصل لاتفاق مع مصر أو السودان.