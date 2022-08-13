شاهد/اعتقال سعودي لأنه تلا القرآن بمكان عام !

العالم- السعودية

ووفقا للفيديو المتداول فقد ظهر الشاب ممسكا بهاتفه ويقرأ منه آيات قرآنية محاولا نصح المتواجدين.

وظهر الشاب وهو يتلو الآية رقم "10" من سورة "البروج":" إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُواْ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُواْ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ"، في حين حاول البعض من الشباب منعه من الاستمرار.

وعقب تداول المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص أعلنت شرطة الرياض عن إلقائها القبض على مواطن ظهر يتحدث بصوت مرتفع وقام بتصرفات منافية للذوق العام!

ونشرت وزارة الداخلية السعودية، مقطع الفيديو المتداول "مموها" على صفحتها بموقع "سناب شات".

تبرير وزارة الداخلية ووصفها حديثه المواطن بالقرآن بأنه مخالف للذوق العام أثار استياء كبيرا في صفوف المغردين.

وقال أحد المغردين":"آوك اخطى انه رفع صوته ونصح، لكن ايات الله تصير عبارات منافيه للذوق العام ذي شوي تحسها فيها قله ادب مع الله".

وقال آخر:"انا ماهضمت كلمة "تصرفات منافيه للذوق العام" يعني مفصخ هو ! من رأى منكم منكر فليغيره واضعف الايمان بلسانه ممكن غلطه الوحيد انه بوقت وزمن ماهو له ابداً ! لكن المهزله والتمايل والرقص والتفصخ للبعض بدون تعميم صار يجيب غثيان واذى بصري ونفسي للفئه المحافظه على عاداتهم وينكم عنهم ؟".

وقالت مغردة أخرى:"الله المستعان عبارات منافيه للذوق العام يارب لا تسخط علينا صار تلاوة الايات عبارات منافيه للذوق العام لو ماسكينه وبدون نشر الخبر قلبي عورني من قوة الوصف لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم".