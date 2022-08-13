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مأساة في مصر.. وفاة 4 أشقاء صعقا بالكهرباء خلال ري أرضهم

مأساة في مصر.. وفاة 4 أشقاء صعقا بالكهرباء خلال ري أرضهم
السبت ١٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

شهدت محافظة الفيوم المصرية (وسط) مأساة تمثلت بمصرع 4 أشقاء صعقا بالكهرباء خلال ري أرضهم الزراعية.

العالم - منوعات

وذكرت تقارير محلية، اليوم السبت، أن" الحادث قد وقع، الجمعة، في عزبة الزقمي، بمحافظة الفيوم، حيث سقط سلك كهرباء في مياه الري أثناء تواجد أحد الأشقاء الأربعة، وعندما صعقه التيار الكهربائى، استغاث ببقية إخوته الذين هرعوا إليه بغية إنقاذه ليلقوا مصرعهم جميعا صعقا بالكهرباء".

وأوضحت الشرطة في بيان لها أن "الضحايا هم "سيد راغب جويد حبلوك"، وأشقاؤه الثلاثة "محمد"، و"رمضان"، و"جوده".

وأوضح البيان أن "المعاينة كشفت أن الأشقاء كانوا يقومون برى قطعة أرض زراعية ملك لهم وسقط سلك كهرباء في مياه الري ما أسفر عن مصرعهم جميعا صعقا بالكهرباء".

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