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مصادر افغانية: قتلى وجرحى في تفجير بمدخل مؤسسة حكومية غربي العاصمة كابول

السبت ١٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

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