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أردوغان: الأوروبيون غارقون في التفكير بسبل قضاء الشتاء المقبل

أردوغان: الأوروبيون غارقون في التفكير بسبل قضاء الشتاء المقبل
السبت ١٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٢ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الأوروبيين غارقون في التفكير بسبل قضاء الشتاء المقبل، في الوقت الذي تعمل فيه أنقرة على تنفيذ دراسات استراتيجية تضمن أمن إمدادات الطاقة.

العالم-تركيا

وأعلن الرئيس التركي، السبت خلال كلمة ألقاها في ولاية تشوروم وسط تركيا، على هامش افتتاح مجموعة من المشاريع الخدمية، أن حكومته تعمل على تأمين إمدادات الطاقة في البلاد.

وصرح أردوغان: "عززنا مكانة تركيا في الدبلوماسية عبر العلاقات التي أقمناها.. وبدل مشاهدة الأحداث من المدرجات، أصبحنا نتدخل في الأزمات ونطور الحلول، وقادرين على جمع حتى الأطراف المتحاربة على الأرضية نفسها".

وأوضح أن حكومته حولت تركيا إلى أحد أهم جسور الطاقة بين الشرق والغرب من خلال مشاريع خطوط الأنابيب التي قامت بتفعيلها في السنوات الماضية.

وشدد على أن بلاده أصبحت اليوم تجري عمليات المسح والتنقيب عن الطاقة في البحار بسفنها الخاصة بعد أن كانت تجريها في السابق عن طريق التأجير ووسائل أخرى مشابهة.

وأشار إلى أن تركيا تبحث اليوم عن الطاقة عبر 6 سفن في البحرين الأبيض المتوسط والأسود، وأن وضعها سيكون مختلفا تماما وستصبح أقوى بكثير عندما تبدأ باستخراج الغاز الطبيعي.

وقال أردوغان إنه يؤمن بأن سفينة عبد الحميد خان التي انطلقت الثلاثاء للتنقيب في المتوسط، سترسل أنباء سارة إلى الشعب التركي على غرار اكتشاف 540 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في البحر الأسود.

وتخطط تركيا للبدء بضخ 10 ملايين متر مكعب يوميا من الغاز الطبيعي المكتشف بالبحر الأسود في الربع الأول من عام 2023.

وأكد أن حكومته عازمة على الارتقاء بتركيا إلى مستوى أفضل في مجال الطاقة مثلما ارتقت بها في قطاع الصناعات الدفاعية.

وافتتح الرئيس التركي في تشوروم اليوم 78 مشروعا ومَعلما بتكلفة قدرها 3 مليارات و263 مليون ليرة تركية (الدولار يعادل نحو 17.93 ليرة).

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أردوغان: الأوروبيون غارقون في التفكير بسبل قضاء الشتاء المقبل

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