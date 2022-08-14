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سفير الكويت الجديد لدى طهران يقدم نسخة من اوراق اعتماده لوزير خارجية ايران

سفير الكويت الجديد لدى طهران يقدم نسخة من اوراق اعتماده لوزير خارجية ايران
الأحد ١٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٥١ بتوقيت غرينتش

قدم سفير الكويت الجديد لدى طهران، يوم السبت، نسخة من اوراق اعتماده لوزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية.

العالم - ايران

وقدم بدر عبدالله المنيخ، سفير دولة الكويت الجديد لدى طهران، نسخة من اوراق اعتماده الى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، ليبدأ أداء مهامه الدبلوماسية سفيرا لبلاده في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وكان السفير الإيراني لدى الكويت ، محمد إيراني ، قد رحب في مقابلة مع صحيفة "الرأي" ، بعودة مندوب الكويت على مستوى السفراء إلى طهران ، وقال إن اختيار بدر عبدالله المنيخ سفيرا لدولة الكويت لدى طهران امر طبيعي لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ، ولا سيما في المجال السياسي.

وقال إيراني أيضا عن زيارة أمير عبداللهيان للكويت: خلال هذه الزيارة ، سيتشاور وزير الخارجية الإيراني مع المسؤولين الكويتيين حول العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة.

وأكد أن مستوى التمثيل الدبلوماسي بين إيران والكويت سيرتفع إلى مستوى سفير.

واكد إيراني ، إن إيران وافقت على تعيين سفير جديد في الكويت ، وقال: إن طهران مستعدة لاستقبال بدر عبدالله المنيخ.

ويعد بدر عبدالله المنيخ أول سفير للكويت في طهران بعد سبع سنوات.

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