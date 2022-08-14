زعيم المعارضة يتصدر السباق الرئاسي في كينيا

العالم - افريقيا

وبعد فرز ما يزيد قليلاً على 26% من الأصوات، حصل أودينغا على 54% من الأصوات وروتو على 45%، وفقاً للنتائج التي قدمتها مفوضية الانتخابات الكينية وعرضتها على شاشة كبيرة في مركز إحصاء عام بالعاصمة نيروبي.

وأجرت كينيا، أغنى دولة في شرق أفريقيا، انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية يوم الثلاثاء الماضي.

ويخوض روتو وأودينغا منافسة قوية لخلافة الرئيس أوهورو كينياتا الذي استنفد الفترتين المسموح بهما على رأس السلطة. واختلف كينياتا مع روتو بعد الانتخابات السابقة وأعلن دعمه لأودينغا.

ويجب أن يحصل المرشح الفائز على ما يزيد على 50% على الأقل من الأصوات و25% على الأقل من الأصوات في 24 من أصل 47 إقليم.

ومن المقرر أن تعلن المفوضية الفائز بحلول يوم الثلاثاء المقبل.