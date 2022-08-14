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بريطانيا.. 'ليز تراس' تتقدم بفارق 22 نقطة في السباق لخلافة جونسون

بريطانيا.. 'ليز تراس' تتقدم بفارق 22 نقطة في السباق لخلافة جونسون
الأحد ١٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش

أظهر استطلاع لأعضاء حزب المحافظين،أن وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس تتقدم بفارق 22 نقطة مئوية على منافسها ريشي سوناك في السباق على رئاسة الوزراء في بريطانيا.

العالم - اوروبا

وذكرت مؤسسة أوبينيوم لاستطلاعات الرأي الذي شارك فيه 450 عضواً في الحزب ممن حسموا قرارهم بشأن مرشحهم المفضل في الانتخابات الجارية لاختيار زعيم جديد أظهر حصول تراس على 61% من الأصوات، فيما حصل وزير المالية السابق سوناك على 39%.

وكانت استطلاعات أخرى قد أظهرت أنّ تراس هي المرشحة الأوفر حظاً بفارق كبير عن أقرب منافسيها.

لكن سوناك تفوق على منافسته في مناظرة "سكاي نيوز"، بعد أن حاز على غالبية أصوات جمهور من 60 عضواً من حزب المحافظين.

وحصلت تراس على دعم أعضاء بارزين في الحزب، منهم وزير الدفاع بن والاس، والمستشار السابق ساجد جاويد، وغيرهما.

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