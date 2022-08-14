السعودية تدشن وحدة أمنية جديدة لقمع المعارضين في الخارج

العالم - السعودية

وقال الموقع إن "ولي العهد طلب السرعة في توفير المبلغ للوحدة الحديثة لمحاصرة نفوذ المعارضين في الخارج".

وذكرت مصادر للموقع أن ابن سلمان وافق على رفع رواتب الوحدة الأمنية الجديدة وتوفير مستلزمات تقنية وفنية عالية لرصد ومتابعة معارضي السعودية، لافتة الى أنها تتبع مباشرة لجهاز أمن الدولة الذي يتبع مباشرة لابن سلمان.

وبيّن الموقع أن ابن سلمان أمر باستخدام كافة أساليب المراقبة والتجسّس لمحاصرة نفوذ المعارضين وعلاقاتهم داخل المملكة.

وأشار إلى أن الامير وجّه لاستهداف وملاحقة واعتقال كل من يتواصل من داخل المملكة مع المعارضين في الخارج ومنع أي أنشطة لهم.

وذكر أن تنامي نفوذ وتأثير المعارضين في الخارج يشغل بال ابن سلمان الذي يشعر بأنه تهديد خطير له ولحكمه الاستبدادي "حسب الموقع".