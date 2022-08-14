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حماس: عملية القدس تأكيد على استمرار وتصاعد الفعل المقاوم بالقدس المحتلة

حماس: عملية القدس تأكيد على استمرار وتصاعد الفعل المقاوم بالقدس المحتلة
الأحد ١٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

عقبت حركة حماس على عملية إطلاق النار في القدس المحتلة التي وقعت فجر اليوم الأحد، وأوقعت عدداً من المصابين بينهم حالات خطيرة في صفوف المستوطنين.

العالم - فلسطين

وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم إن "عملية القدس رد فعل ردّ طبيعي على عربدة جنود الاحتلال والمستوطنين وجرائمهم اليومية بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية، واقتحاماتهم المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك".

وأكد برهوم أن هذه العملية "تأكيد على استمرار وتصاعد الفعل المقاوم في القدس المحتلة، و أنّ شعبنا الفلسطيني يعي تماما أنّ المقاومة طريقه الوحيد لحماية الأرض والمقدسات، وأنها قادرة على رفع تكلفة الاحتلال وإلحاق الهزيمة به".

وأضاف أن "إجراءات الاحتلال القمعية وتشديد القبضة الأمنية على أهلنا في القدس لن توهن عزيتهم ولن تكسر إرادتهم، بل ستشكل الدافع الأكبر للمقاومين لتصعيد وتطوير أدوات المقاومة".

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