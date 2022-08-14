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شاهد.. مراسل العالم يتحدث عن تفاصيل ومستجدات عملية القدس

الأحد ١٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

اصيب تسعة مستوطنين في عملية إطلاق نار بمدينة القدس المحتلة، بينهم ثلاثة في حالة خطرة.

العالم - مراسلون

وقال مراسل قناة العالنم الأخبارية، إن عملية إطلاق النار نفذت عند ساعات الفجر الأولي من اليوم الأحد عند باب المغاربة بالقرب من ساحة البراق بالبلدة القديمة.

وأضاف، أن العملية نفذها فلسطيني بإطلاق عشرة رصاصات مستهدفا حافلة ركاب صهاينة، مركبتين وفر من المكان.

واوضح مراسلنا، أن قوات الاحتلال الاسرائيلية بكافة أجهزتها لأمنية مازالت تواصل البحث عن منفذ العملية في بلدة سلون جنوب المسجد الأقصى المبارك، التي تم اقتحاهمها فور تنفيذ العملية، وتم اغلاقها بالكامل واعتقال عدد من سكانها.

واشار مراسلنا، إلى أن هناك انتشار كثيف لقوات الإحتلال الإسرائيلي في محيط وداخل البلدة القديمة، وكذلك انتشار لعشرات الحواز الأمنية بكافة ارجاء مدينة القدس المحتلة بحثا عن منفذ عملية اطلاق النار.

وقال مراسل قناة العالم، إنه الى الان لم تتبنى أي جهة عملية اطلاق النار، وأضاف، أن كافة الفصائل الفسطينية، والمقاومة الفسطينية رحبت بعملية إطلاق النار حيث اعتبرتها عملية رد على جرائم الإحتلال الإسرائيلي.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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