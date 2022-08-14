تظاهرات في العراق وطعن سلمان رشدي في نيويورك

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اما في نيويورك فتعرض الكاتب المرتد سلمان رشدي يوم الجمعة للطعن على المسرح أثناء مناسبة في نيويورك، وهو مؤلف كتاب "آيات شيطانية"، الذي تجرأ على إهانة نبي الرحمة صلوات الله علیه وآله.

وفي مدينة جدة، فجر الانتحاري عبد الله الشهري نفسه بحزام ناسف مساء الأربعاء؛ أسفر عن مقتله وإصابة عدة أشخاص من بينهم ثلاثة من رجال الأمن.

وأيضاً في الولايات المتحدة، نفى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ما أوردته صحيفة "واشنطن بوست" حول وجود وثائق مرتبطة بالأسلحة النووية، في منزله، مجددا اتهامه لمكتب التحقيقات الفدرالي بـ"زرع أدلة".

واخيراً تمهيداً للتطبيع العلني بين السعودية والإحتلال الإسرائيلي، تنقّل سائح إسرائيلي وصديقه بسيارة دفع رباعي من الإمارات إلى فلسطين المحتلة. وقرر بروس غورفين وصديقه اليوناني، جو كوين، الانطلاق في رحلة برية من الإمارات إلى كيان الاحتلال مرورا بالرياض وجدة والعُلا في المملكة السعودية والعقبة في الأردن، قبل أن يصلا إلى القدس أخيرا، وفق ما أوردته صحيفة “جيروزاليم بوست”.