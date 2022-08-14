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السامرائي والعامري يبحثان الأوضاع السياسية الراهنة في العراق

السامرائي والعامري يبحثان الأوضاع السياسية الراهنة في العراق
الأحد ١٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

بحث رئيس تحالف العزم  في العراق مثنى السامرائي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري الأوضاع السياسية الراهنة وسبل الحل.

العالم - العراق

وقال مكتب السامرائي في بيان، إن "مثنى عبد الصمد السامرائي رئيس تحالف العزم بحث مع هادي العامري رئيس تحالف الفتح، التطورات الاخيرة للمشهد السياسي وبحضور نواب وقيادت العزم".

وحذر السامرائي خلال اللقاء من "اغلاق باب الحوار والتفاهم"، مؤكداً أن "المخرج من الأزمة الحالية يكمن في جلوس الاطراف السياسية كافة الى طاولة الحوار وفتح قنوات التفاهم من اجل حسم الخلافات والوصول الى بر الامان ضمن اطار الدستور والاستحقاقات الانتخابية".

وفي سياق اخر بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري الوضع السياسي.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان مقتضب، إن "رئيس مجلس النواب يستقبل رئيسَ تحالف الفتح لبحث الوضع السياسي في البلاد".

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السامرائي والعامري يبحثان الأوضاع السياسية الراهنة في العراق