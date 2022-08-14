شاهد.. مواقع التواصل تحتفي بسلمية تظاهرات العراق

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وعلى وقع تظاهرات متزامنة انقضى نهار الجمعة في بغداد، كل التظاهرات احاطت بالمنطقة الخضراء، منها تلك التي خرجت بها جماهير الاطار التنسيقي، بعنوان حفظ الدولة، هدفها حماية السلطات التشريعية والقضائية وابعادها عن التوترات السياسية مع الحفاظ على المسار الديمقراطي للعملية السياسية.

وتظاهرات الاطار قابلها من الجهة الاخرى من المنطقة الخضراء تظاهرة اخرى، لانصار التيار الصدري، التحقت بالاعتصام المستمر للتيار، مع صلاة جمعة موحدة، شملت اغلب المحافظات العراقية، وتركزت المطالب وعلى لسان السيد مقتدى الصدر على حل البرلمان والشروع باجراء انتخابات مبكرة.

وشهدت مواقع التواصل الإجتماعي تفاعلا واسعا مع الإنضباط والسلمية االتي شهدتها تظاهرات العراق، حيث كتب مازن الزيدي حول هذا الموضوع مغردا: "لن تفلح محاولات شقّ الصفوف لأن الحشد و أمة_الحشد هم جمهور الاطار_التنسيقي وقياداته. هم من حمى الدولة وشرعيتها في الفين واربعة عشر، وهم من يحمي الدولة وشرعيتها اليوم".

وعلق حسين حداد كاتبا: "معجزة حقيقية تظاهرات العراق منضبطة و سلمية لدرجة أنها تنظف الأماكن التي تتواجد فيها. و تسلّم المسيء إلى القوات الأمنية يشارك فيها المدني و العسكري وابن القبيلة بل جميع فئات الشعب. واضحة وصريح دلني عن هكذا تظاهرة في العالم".

كتبت مروة مغردة: "نعم لحفظ هيبة العراق وأمانه".

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