قتلى وجرحى بتفجير دراجة مفخخة غربي باكستان

العالم - باكستان

وذكرت وسائل إعلام محلية، يوم أمس، أن التفجير وقع بمنطقة مير علي وأسفر عن مقتل وإصابة العدد المذكور.

أفادت صحيفة "جيو نيوز"، أن ثلاثة راكبي دراجات نارية لقوا مصرعهم في انفجار في شمال وزيرستان عقب انفجار وقع بعد انفجار قنبلة في المنطقة.

وقالت إدارة المنطقة إن القنبلة كانت مثبتة في دراجة نارية على جانب الطريق، حيث طوقت القوات الأمنية المنطقة وبدأت التحقيقات، عقب الانفجار.

ولم تعلن أي منظمة حتى الآن مسؤوليتها عن الانفجار، كما لم يتم تحديد نوع المتفجرات التي تم استخدامها.

ويأتي الانفجار بعد أيام فقط من مقتل أربعة جنود باكستانيين، بعد أن فجر انتحاري نفسه بالقرب من قافلة عسكرية في نفس المنطقة.

وقال المعهد إن "الجيش الباكستاني عازم على القضاء على آفة الإرهاب في البلاد"، متعهدا بأن "تضحيات الجنود الشجعان لن تذهب سدى".

وخلال الأشهر الأخيرة، تكررت الهجمات على قوات الأمن الباكستانية والاشتباكات مع المتطرفين المشتبه بهم في منطقة شمال وزيرستان القبلية.

وفي 4 يوليو/ تموز، أصيب ما لا يقل عن 10 من أفراد الأمن عندما هاجم انتحاري قافلة لقوات الأمن في المنطقة، حسبما أفادت صحيفة داون.

وقال مسؤولون في ذلك الوقت إن القافلة كانت متجهة من ميرالي إلى ميرامشاه، عندما فجر الانتحاري، الذي كان على دراجة نارية، نفسه بالقرب من إحدى المركبات.

وفي 30 أيار/مايو الماضي، هاجم انتحاري يركب دراجة نارية قافلة أخرى لقوات الأمن في منطقة رزمك، مما أدى إلى إصابة جنديين وطفلين.