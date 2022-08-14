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اللواء الخفاجي يكشف تفاصيل عملية تسلم 50 إرهابيا من سوريا

اللواء الخفاجي يكشف تفاصيل عملية تسلم 50 إرهابيا من سوريا
الأحد ١٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

كشفت قيادة العمليات المشتركة في العراق، يوم السبت، عن تفاصيل عملية تسلم 50 إرهابياً من سوريا.

العالم - العراق

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح للعراقية الإخبارية : إن "هذه العملية تمت بعد تعاون كبير مع الجانب السوري وخاصة قوات سوريا الديمقراطية"، لافتاً الى أن "هؤلاء الإرهابيين مطلوبون للقوات الأمنية".

وأوضح الخفاجي أن "عملية تسلم الإرهابيين كان مخططاً لها منذ وقت بعيد وهي نتيجة الاتصالات والعمل المشترك"، مبيناً أن "البعض من هؤلاء الإرهابيين هم مجرمون خطرون وقياديون في داعش ومسؤولون عن الكثير من العمليات الإرهابية".

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم السبت، عن تسلم 50 إرهابياً من الجانب السوري.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، أنه "من خلال التنسيق والتعاون المشترك، تسلمت قيادة العمليات المشتركة 50 إرهابياً من عناصر عصابات داعش من الذين يحملون الجنسية العراقية بعد أن تم القبض عليهم داخل الأراضي السورية"، لافتاً الى أن "عملية تسلم هؤلاء الإرهابيين تمت عبر منفذ ربيعة الحدودي".

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