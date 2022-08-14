روسيا: 'الغرب يحاول إلصاق جرائم نظام كييف في 'زابوريجيا' النووية بموسكو

العالم - روسيا

وذكرت "الخارجية الروسية" - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "أن الأنباء التي تتناقلها وسائل الإعلام الأمريكية حول محطة زاباروجيا النووية جنوب أوكرانيا، محاولة غربية جديدة لتبييض نظام كييف، وإلصاق جرائمه بروسيا".

وأشارت إلى أن "رعاة كييف الغربيين" لا يريدون أن يرى المجتمع الدولي الوجه الحقيقي للجماعات المسلحة الأوكرانية ويراقب الجرائم الهمجية للمتطرفين.. موضحة أن الجانب الروسي دعا الخبراء الدوليين لإجراء تحقيق شفاف حول ما يحيط بمحطة زابوريجيا النووية.

ولفتت إلى أن القوات الروسية وضعت محطة زابوريجيا تحت الحراسة المشددة لمنع استفزازات الكتائب النازية، مؤكدة أنه لا يمكن إلا للأشخاص المشوشين ذهنيا برهاب روسيا أن يفترضوا أن الجيش الروسي سيضرب موقعا نوويا يرابط عناصره فيه.

واعتبرت "الخارجية الروسية" أن هذا تكرار للشائعات حول مسؤولية روسيا عن قصف مركز احتجاز الأسرى الأوكرانيين في يلينوفكا بدونيتسك بصواريخ "هيمارس" الأمريكية.