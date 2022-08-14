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آخر الأنباء عن حالة المرتد 'سلمان رشدي' الصحية

آخر الأنباء عن حالة المرتد 'سلمان رشدي' الصحية
الأحد ١٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٦ بتوقيت غرينتش

تم رفع جهاز التنفس الصناعي عن الكاتب المرتد سلمان رشدي، الذي بات قادرا على التكلم، وذلك بعد يوم من تعرضه للطعن، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" مساء السبت.

العالم - الأميركيتان

ولا يزال رشدي في المستشفى بعد إصابته بجروح خطيرة، لكن زميله الكاتب آتيش تيسير غرد مساء أمس بأنه "رفع عنه جهاز التنفس الصناعي ويتحدث (ويمزح)".

وأكد وكيل أعمال رشدي، أندرو وايلي، هذه المعلومات دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق قال وايلي إن الكاتب وضع على جهاز التنفس الاصطناعي، وإنه "من المحتمل أن يفقد سلمان إحدى عينيه، وقد قطعت أعصاب ذراعه وتعرض كبده للطعن والتلف".

وتعرض صاحب "آيات شيطانية" للطعن بينما كان يستعد لإلقاء محاضرة في معهد تشوتاوكوا للآداب بغرب ولاية نيويورك يوم الجمعة، على يد هادي مطر البالغ من العمر 24 عاما، والذي أسند المدعي العام في مدينة تشوتاوكوا تهمة الشروع في القتل له أمس السبت.

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