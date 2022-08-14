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الاحتلال يزعم اعتقال منفذ عملية إطلاق النار في القدس

الاحتلال يزعم اعتقال منفذ عملية إطلاق النار في القدس
الأحد ١٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال، صباح اليوم الأحد، اعتقال منفذ عملية إطلاق النار في القدس المحتلة، بعد مطاردة استمرت ست ساعات.

العالم - الاحتلال

وزعمت وسائل إعلام عبرية إن المنفذ سلم نفسه لشرطة الاحتلال، كما زعمت انها صادرت البندقية التي نفذ بها العملية.

كما زعمت ان المنفذ هو الشاب أمير صيداوي (28 عامًا)، من القدس الشرقية ويحمل الهوية الإسرائيلية.

واضافت "ان المنفذ وصل بسيارة اجرة الى مركز شرطة الاحتلال لتسليم نفسه، وترك مسدسا وسكينا في السيارة.

وكان قد اصيب 7 مستوطنين في عملية إطلاق نار استهدفت حافلة بالقرب من حائط البراق في القدس المحتلة الليلة الماضية.

وافادت مصادر إن من بين الإصابات اصابتان خطيرتان، فيما وصفت بقية الإصابات بالمتوسطة.

وقالت القناة 12 العبرية " إن منفذ إطلاق النار في القدس استهدف 3 وجهات، أطلق النار نحو ركاب حافلة، ثم سيارة، ثم مارة في شارع معاليه هشالوم.

وكان وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، قد قال عبر تويتر: "هجوم صعب الليلة في القدس، القوات تعمل في الميدان وستقوم باعتقال المنفذ ومساعديه".

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