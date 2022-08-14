شاهد.. عملية بطولية جديدة تهز اركان الاحتلال الاسرائيلي

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واصيب تسعة مستوطنين في عملية إطلاق نار بينهم ثلاثة في حالة خطرة، وذكرت مصادر محلية أن منفذ العملية صعد الى إحدى الحافلات، وبدأ بإطلاق النار، ثم استهدف سيارة وعددا من المارة، وموقفا للسيارات، قبل أن يلوذ بالفرار.

وسائل اعلام عبرية قالت أن عملية إطلاق النار بالقدس استمرت ما بين 10 إلى 15 ثانية، ونفذها شخص واحد أطلق عشر رصاصات على حافلة ومركبتين ثم اختفى ما ادى الى حالة ذعر كبيرة في صفوف المستوطنين والاجهزة الامنية لكيان الاحتلال الاسرائيلية.

جيش الإحتلال فرض طوقا حول المكان، وأعلنها منطقة عسكرية مغلقة، مستعينا بطائرات مروحية لتمشيط المنطقة بحثا علن المنفذ.

وفي السياق نفسه قالت وسائل اعلام فلسطينة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ حملة اعتقالات في حي سلوان بعد اقتحامه، كما ذكر شهود عيان أن القوات الإسرائيلية تنصب حواجز بمناطق مختلفة من القدس المحتلة وتوقف المركبات وتفتشها.

بدورها باركت فصائل المقاومة الفلسطينية العملية، ووصفتها حركة حماس بالبطولية والشجاعة، ورأت فيها ردا طبيعيا على جرائم الاحتلال، وقالت حماس إن العملية تشدد على الاستمرار بالفعل المقاوم في القدس المحتلة، وأن المقاومة هي الطريق الوحيد لحماية الأرض والمقدسات، هذا بينما قالت حركة الجهاد الإسلامي أن العملية تأتي في سياق استمرار المقاومة في وحدة الساحات ضد المحتل.

فيما قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن العملية تؤكد أن المقاومة مستمرة بجميع أشكالها، واعتبرتها لجان المقاومة رسالة للعدو، مفادها أن الشعب الفلسطيني ومقاومته لايمكن أن يتراجعا.



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