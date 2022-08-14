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طرد سبعة طلاب إماراتيين من الأكاديمية العسكرية البريطانية بدعوى الترف

طرد سبعة طلاب إماراتيين من الأكاديمية العسكرية البريطانية بدعوى الترف
الأحد ١٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن أكاديمية "ساندهيرست" العسكرية البريطانية العريقة، طردت 7 طلاب عسكريين إماراتيين بسبب ارتكابهم مخالفات نظامية.

العالم - الإمارات

وأوضحت الصحيفة أن منتسبي ساندهيرست الإماراتيين، معتادون على أسلوب حياة الترف، وهو الأمر الذي لا يتماشى مع طبيعة الحياة في الأكاديمية البريطانية التي يعامل فيها الملوك مثل أي شخص.

وأوضحت أن الطلاب قدموا هدايا باهظة الثمن لمدربي "ساندهيرست" وهي سيارات "بي إم دبليو" ومرسيدس وساعات رولكس ورحلات إلى منتجعات النخبة.

وأضافت أن تلك التصرفات من قبل الطلاب الإماراتيين أصبحت في مرحلة ما بمثابة مشكلة خطيرة لدرجة أن الشرطة العسكرية حققت في مزاعم تقديم "رشاوي ضخمة".

وأشارت "ديلي ميل" إلى أن عمليات الطرد تأتي في وقت تشهد العلاقات مع الإمارات توترا، حيث أمرت محكمة بريطانية في ديسمبر/كانون أول الماضي حاكم دبي "محمد بن راشد "بدفع مبلغ قياسي قدره 554 مليون جنيه إسترليني لتسوية خلاف مع زوجته السابقة الأميرة "هيا بنت الحسين" على حضانة طفليهما.

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