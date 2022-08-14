الجهاد الإسلامي: عملية القدس تبرهن بالفعل والقول أن وحدة الساحات ليست مجرد شعار

العالم - فلسطين

وأضاف شهاب في تصريح صحفي اليوم الأحد: لقد أعلن الشاب البطل منفذ تلك العملية بصرخاته ورصاصاته أن القدس ستقول كلمتها رداً على اغتيال الأطفال والقادة في غزة ونابلس وفي مقدمتهم تيسير الجعبري وخالد منصور وإبراهيم النابلسي" مؤكدا أن العملية تبرهن بالفعل والقول أن وحدة الساحات ليست مجرد شعار.

ووجه شهاب التحية للفدائي منفذ العملية مؤكدا أن اعتقاله لن ينهي مسيرة المقاومين، بل سيضع العدو في مأزق بفعل إصرار الشعب الفلسطيني على سلوك نهج العمل الفدائي رداً على جرائم الاحتلال ورفضاً لوجوده الباطل فوق أي شبر من أرض فلسطين.

وكان "9" مستوطنين صهاينة اصيبوا فجر اليوم الاحد جراء في عملية إطلاق نار استهدفت حافلة للمستوطنين قرب المسجد الأقصى المبارك وصفت جراح 3 منهم بالخطيرة.

وقالت القناة السابعة "الإسرائيلية":" إن شاب فلسطيني نفذ عملية إطلاق نار استهدفت حافلة مستوطنين بالقرب من المسجد الأقصى، ومن ثم نفذ عملية إطلاق نار أخرى تجاه سيارة للمستوطنين، وبعد ذلك إطلاق النار تجاه المارة في شارع معاليه هشالوم".

وأشارت القناة "الإسرائيلية" في أخر تحديث صادر عن ما يسمي "نجمة داود الحمراء" إلي أن 9 إصابات سجلت نتيجة عملية إطلاق نار ضد مستوطنين في القدس بينهم 6 رجال وامرأة، بينهم 3 خطيرة و 5 متوسطة وإصابة واحدة طفيفة.

وبحسب القناة "الإسرائيلية"، فأن عملية إطلاق النار في القدس نفذها شخص واحد، أطلق 10 رصاصات خلال 10-15 ثانية، على حافلة ومركبتين وانسحب من المكان بسلام، مبينة أن الجيش لا يزال يجري عمليات بحث عن المنفذ بمشاركة مروحيات عسكرية.