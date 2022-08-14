الجبهة الشعبية: عملية القدس أكبر رد على فشل هجمات الاحتلال الاخيرة في وأد المقاومة

العالم - فلسطين

وأضاف خلال تصريح صحفي، اليوم الأحد: إن "هذه العملية النوعية تثبت أن فكر المقاومة متجذر في نفوس شعبنا وشبابنا الثائر وأن كل الاحتياطات الأمنية والحواجز والانذارات المبكرة تسقط تحت أقدام عزيمة المقاوم الفلسطيني الفذ".

وختم بالقول: إن "هذه العملية رسالة وفاء لدماء الشهداء في غزة وللنابلسي وحفظاً لوصاياهم ولتؤكد بلغة الرصاص في قلب العاصمة الأبدية القدس أن المقاومة ليس لها تاريخ صلاحية ولكنها باقية ومستمرة ومتجددة طالما بقي هذه الاحتلال جاثم على أرضنا".

وكان "9" مستوطنين أصيبوا فجر اليوم الأحد من جراء عملية إطلاق نار استهدفت حافلة للمستوطنين قرب المسجد الأقصى المبارك وصفت جراح 3 منهم بالخطيرة.