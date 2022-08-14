بأسلوب خاص.. انصار عمران خان يحيون عيد إستقلال باكستان

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وجاء ذلك خلال الاحتفال ضخم أقامته حركة 'إنصاف' المعارضة بعيد الاستقلال الوطني 25 في مدينة لاهور تحت عنوان (التحرير الحقيقي)، دعا خلاله المشاركون لتحرير البلاد من عبودية الغرب عبر اسقاط الحكومة الحالية واصفين اياها بالحكومة المستوردة.

وقال علي خان وهو مشارك في الإحتفال: "نحن جاهزون بقيادة عمران خان لتحقيق الاستقلال الحقيقي واسقاط حكومة شهباز شريف التي تأمّر فيها زمرة اللصوص كعائلة شريف على رقابنا".

عمران خان اصر على مواصلة مجابهة الحكومة الحالية الى حين اسقاطها، مؤكداً ان الانتخابات المبكرة هي الحل الوحيد لتسوية الأوضاع السياسية في البلاد، معلناً التصعيد بوجه الحكومة.

وقال رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان: "عقدت العزم على تحشيد الشعب، وسأبدأ من الاسبوع المقبل عقدَ جلسات شعبية في كافة مدن البلاد الكبرى لاسقاط الحكومة، وفي الوقت نفسه دعوت لجاننا الإنتخابية للتجهيز للانتخابات المقبلة لان الموعد بات قريباً جدا، والايام المقبلة ستكون الاصعب على الحكومة المستوردة".

ويأتي تصعيد خان ضد الحكومة في الوقت الذي تعمل فيه الاخيرة على اقصائه من الساحة السياسية ومنعه من الترشح للانتخابات المقبلة، عبر رفع قضايا فساد ضده لسحب الأهلية القانونية منه، واتهامه بالخيانة العظمى نتيجة تعرضه في خطاباته السابقة للمؤسسة الاكثر تأثيراً في البلاد وهي الجيش, الأمر الذي يضعه وحزبه في مواجهة قاسية في الايام المقبلة.

تكشف حركة الإنصاف المعارضة، عن خطتها المستقبلية للرأي العالم ليبدأ معها احتدام المنافسة بإنتظار المعرفة لأي الطرفين سترسو السفينة السياسية الباكستانية، للحكومة الحالية أم المعارضة.

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