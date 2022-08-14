هل العالم على موعد حرب ثالثة عنوانها المياه؟

العالم - خاص بالعالم

فارتفاع درجات الحرارة القياسية في العالم عامة وفي اوروبا خاصة، ادى الى تراجع منسوب الانهار الكبرى وتحويل المساحات الخضراء الى اراضي جرداء قاحلة.

الجفاف الحاد هذه الظاهرة الطبيعية الغربية على الاوروبيين اصابت اصبحت تهدد ثلثي مساحتها، بينما كانت قبل ثلاثة اسابيع، تضم 15 بالمئة فقط في المئة من مساحة اوروبا.

هذه الحالة الاسوء منذ خمسة قرون، خفضت مستوى المياه في الانهار وخاصة نهر الراين في المانيا ما ادى الى تباطؤ حركة السفن التجاري، واندلاع الحرائق في الاراضي الزراعية، حتى ان هناك غياب تام للمياه الصالحة للشرب في فرنسا، ما سيجعل استخدام المياه بهذا الشكل مثلا احد اشكال الرفاهية.

ولكن ما سبب هذا التحول المفاجئ، العلماء عزوا الاسباب لاتفاع درجات حرار الارض بنسبة درجة واحدة، اضافة إلى تراجع تساقط الثلوج، وزيادة استهلاك النباتات للمياه لتراجع خصوبة الارض.

وقالت هانا كلوك وهي خبيرة مناخ وأستاذة الهيدرولوجيا: "لقد مررنا بفترة طويلة من دون هطول أمطار وهذا يعني أن الأمطار لا تغذي أنظمة الأنهار، كما أن منسوب المياه منخفض جدًا أيضًا وبالتالي لا يمكن للمياه أن تنبع من الأرض لتغذيها النهر".

وضع اجبر دول اوروبية على اتخاذ اجراءات صارمة، وفرض قيود على استخدام المياه لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية، التي قد تتفاقم مع تراجع اوروبي عن هدف تقليص انبعاثات الغاز، مع عودة الحكومات الاوروبية للاساليب القديمة للحصول على الطاقة وخاصة الاعتماد على الفحم.

وعدم اكتراث الدول الصناعية الكبرى باتخاذ اجراءات لخفض الانبعاث الحراري في العالم، قد يساهم موجات الحرارة الطويلة على الاخضر واليابس وتدمر الاقتصاد العالمي وتهدد الامن الغذائي بل وتنذر باندلاع حرب عالمية على المياه.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..