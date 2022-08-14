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انتقاما لجرائم الصهاينة .. عملية بطولية جديدة في القدس المحتلة

انتقاما لجرائم الصهاينة .. عملية بطولية جديدة في القدس المحتلة
الأحد ١٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:٣٦ بتوقيت غرينتش

شهدت مدينة القدس المحتلة صباح اليوم الاحد تنفيذ عملية اطلاق نار استهدفت حافلة إسرائيلية قرب حائط البراق، أدى لإصابة 10 صهاينة بينهم 3 حالتهم خطرة.

العالم - انفوغرافيك

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