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صور.. 41 قتيلا وعشرات المصابين بحريق مروع في كنيسة مصرية

صور.. 41 قتيلا وعشرات المصابين بحريق مروع في كنيسة مصرية
الأحد ١٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:٣٧ بتوقيت غرينتش

اندلع حريق بكنيسة أبوسيفين بحي إمبابة غرب العاصمة المصرية، صباح الأحد، أسفر عن عشرات الضحايا، بينهم أكثر من 41 قتيلا.

العالم - مصر

فيما أفاد بيان لوزارة الصحة المصرية بأنه تم "نقل 55 حالة للمستشفيات بحادث حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة. وجارٍ حصر الوفيات".

وفي التفاصيل، تلقت السلطات بلاغا بنشوب الحريق المروع، وتبين أن النيران انطلقت من الطابق الرابع بالكنيسة وامتدت لباقي الطوابق المقامة على مساحة 130مترا، والتهمت غالبية محتويات الكنيسة، فيما أصيب العشرات باختناقات.

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية أن الحريق أسفر عن إصابة ضابطين و3 أفراد من قوات الحماية المدنية، مشيرة إلى أن الحريق اندلع نتيجة لخلل كهربائي.

ودفعت السلطات العديد من سيارات الإسعاف لنقل القتلى والمصابين، كما دفعت عشرات سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على النيران وإخماد الحريق.

من جانبه، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه يتابع عن كثب تطورات الحادث، وقال عبر صفحته على مواقع التواصل إنه وجه كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحادث وآثاره، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين. وتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء.

بدوره، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إنه تم نقل51 مصابا في الحريق إلى المستشفيات لتولي العلاج.

لاحقا، أكدت وزارة الداخلية المصرية السيطرة على الحريق، الذي قالت إنه نشب في أحد أجهزة تكييف الهواء بالمبنى نتيجة خلل كهربائي مما أدى لانبعاث كمية كثيفة من الدخان "كانت السبب الرئيسى فى حالات الإصابات والوفيات".

وأفادت النيابة العامة المصرية بأن النائب العام أمر بتشكيل فريق كبير للتحقيق في الواقعة.

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