الأحد ١٤ أغسطس ٢٠٢٢
١٢:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الصحة المصرية تعلن وفاة 41 مواطنا وإصابة 12 في حريق كنيسة أبوسيفين في الجيزة

الأحد ١٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ١١:٥٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السفير الإيراني فی بیروت يؤكد على تنمية العلاقات مع لبنان

إنشاء منصة إيرانية روسية مشتركة لصناعة قطع غيار السيارات

أول تعاون عقب جائحة "كورونا".. مناورات عسكرية مشتركة بين الصين وتايلاند

مسيرة ضد التطبيع غرب المنامة 

عبد الفتاح البرهان: الجيش السوداني لن ينحاز لأي طرف

الصحة الإيرانية: 83 وفاة و6279 إصابة جديدة بكورونا 