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وفد عسكري أمريكي في حضرموت

وفد عسكري أمريكي في حضرموت
الأحد ١٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٣١ بتوقيت غرينتش

وصل اليوم الاحد وفد عسكري امريكي الى حضرموت.

العالم- اليمن

وقالت مصادر اعلامية ان الوفد العسكري الامريكي زار مديرية بروم الساحلية بحضرموت واظهرت صور نشرتها وسائل اعلامية لاعضاء الفريق الامريكي وهو برفقة مدير عام بروم.

وهذه اول مرة يقوم فيها وفد امريكي ببزات عسكرية بزيارة منطقة ساحلية يمنية واللقاء بالمسؤولين فيها.

وقالت المصادر ان لقاء الوفد الامريكي بمسؤولين في بروم ناقش التعاون في الجانب الأمني والعسكري والذي أكد خلاله مدير المديرية باقرون على تقديم السلطة المحلية التعاون الأمثل للفريق الأمريكي لما تقتضيه المصلحة.

وتاتي هذه الزيارة بعد زيارة السفير الأمريكي المعين لليمن والمقيم في الرياض إلى محافظة حضرموت ستيفن فاجن في 28يونيو2022 .

وفي ضل الاحداث الساخنة التي تشهدها معظم المناطق المحتلة مثل حضرموت وشبوة.

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