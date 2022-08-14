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بعد زيارة بيلوسي المثيرة.. وفد من الكونغرس الأميركي يصل تايوان!

بعد زيارة بيلوسي المثيرة.. وفد من الكونغرس الأميركي يصل تايوان!
الأحد ١٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، المثيرة إلى تايبيه، وصل وفد من الكونغرس الأميركي إلى تايوان.

العالم - الأميركيتان

وقالت سفارة الولايات المتحدة في تايوان في بيان، اليوم الأحد، "سيقوم وفد من الكونغرس الأميركي بزيارة تايوان في الفترة من 14 إلى 15 أغسطس للاجتماع مع كبار المسؤولين في البلاد".

كما سيناقش المسؤولون في الاجتماع، العلاقات بين واشنطن وتايبيه وأزمة سلاسل التوريد العالمية، بحسب البيان.

وكانت بيلوسي دافعت الأسبوع الماضي عن زيارتها لتايوان ووصفتها بأنها تستحق القيام بها "قطعا"، وإن الولايات المتحدة لا يمكن أن تسمح للصين بعزل الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.

وقالت في مقابلة ببرنامج (توداي) على شبكة (NBC) "لا يمكن أن نسمح للحكومة الصينية بعزل تايوان.. لن يحددوا من الذي يمكنه الذهاب لتايوان".

يشار إلى أن زيارة نانسي بيلوسي لجزيرة تايوان، استغرقت أقل من 24 ساعة، لكنها أثارت غضب بكين.

وتعتبر بكين مبادرة بيلوسي أعلى مسؤول أميركي منتخب يزور تايبيه منذ 25 عامًا، استفزازًا ونكوصًا عن الوعود التي قطعتها الولايات المتحدة للصين.

كما أن الإدارة الأميركية أكدت لبكين التزامها بسياسة "صين واحدة"، ونأت بنفسها عن زيارة بيلوسي لتايوان، قائلة إن رئيسة مجلس النواب الأميركي تتخذ قراراتها بنفسها.

يذكر أن زيارة بيلوسي هي أول زيارة يقوم بها رئيس مجلس النواب الأميركي إلى تايوان منذ عام 1997، مما يجعلها أعلى مسؤول أميركي يزور الجزيرة منذ 25 عاما.

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