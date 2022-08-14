صهيوني يدنس العين التي شرب منها الرسول ص

العالم- السعودية

ووصل الإسرائيلي “بروس غورفين” وصديقه اليوناني “جو كوين” إلى الأراضي المحتلة في رحلة برية قدِما فيها من دبي حيث يقطنان، مروراً بالرياض وجدة والعلا ومدينة المستقبل “نيوم” في السعودية.

ويعد “غورفين” أول شخص إسرائيلي يقود سيارة بلوحات ترقيم إماراتية إلى تل ابيب.

وأشارت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية في تقرير لها إلى أن “بروس غورفين” وصديقه “جو كوين”، شرَعا في رحلة بالسيارة من منزل غورفين في دبي إلى تل ابيب.

وعين السكر أو عين تبوك هي عين ماء ، تقع في مدينة تبوك وتعود إلي عهد النبي ص وفترة البعثة، وكانت جموع الحجاج القادمين من الشام تأتي إلي العين وتستريح بجوارها وتشرب وتتزود منها، وقد ذكرها الرحالة "ابن شجاع المقدسي" في وصفه لمدينة تبوك في عام 623هـ حين قال عنها " إن بها ماء ينبع ومسجد يزار" في إشارة منه لأهمية مكانة تلك العين المباركة.