المجر تعلن وصول إمدادات إضافية من الغاز الروسي

العالم - اوروبا

وأفاد متحدث الوزارة تاماس مينتسر، في بيان نشر على فيس بوك، أن الشركة بدأت بتوريد الغاز بحجم "يفوق الكميات المتعاقد عليها" في الاتفاقية الأخيرة الموقعة بين البلدين، وفق إذاعة "أوروبا الحرة" المحلية.

وقال مينتسر إن "واجب الحكومة المجرية هو ضمان إمدادات آمنة من الغاز إلى البلاد، ونحن ملتزمون بذلك".

وأضاف: "وحتى نهاية أغسطس/ آب الجاري، من المقرر يوميا وصول 2.6 مليون متر مكعب إضافي عبر أنبوب ترك ستريم (السيل التركي)".

ووقعت المجر اتفاقية لشراء 700 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي الروسي، أثناء زيارة وزير الخارجية بيتر زيجارتو، إلى موسكو في يوليو/ تموز الماضي، حسب موقع الإذاعة.

وأوضح مينتسر أنه "في ظل الظروف الحالية للسوق الأوروبية، من الواضح أن الحصول على هذا الحجم الكبير من الغاز مستحيل بدون مصادر روسية".

وكانت المجر من أوائل الدول التي أعلنت استعدادها للدفع لروسيا بالروبل مقابل واردات الغاز إذا لزم الأمر، وذلك بناء على طلب الروس، ردا على العقوبات الأوروبية ضدها بسبب حربها في أوكرانيا.

وأطلق الجيش الروسي هجوما على أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي، تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو.